СТАМБУЛ, 24 мар — ПРАЙМ. Число посетивших Турцию российских туристов за первые два месяца года увеличилось вдвое по сравнению с тем же периодом годом ранее, сообщило министерство туризма Турции в пятницу. Роспотребнадзор исключил риск распространения сибирской язвы

Согласно опубликованной ведомством статистике, за январь-февраль Турция приняла более 3,87 миллионов туристов, показатель превышает на 37% данные за тот же период 2022 года.

"Больше всего туристов в нашу страну за два месяца прибыли из РФ — рост составил 105,99%. Всего прибыли из РФ 507 тысяч 513 граждан", — сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе.

На втором месте граждане Болгарии, за ними следуют Германия, Иран и Грузия.