МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 26 марта переходит на летнее расписание, главной особенностью которого станет расширение сети маршрутов из регионов, говорится в релизе перевозчика. Экс-министр раскрыл Европе пугающую правду о "больных" банках

"Аэрофлот" переходит на летнее сезонное расписание, которое будет действовать с 26 марта по 28 октября 2023 года. Главная особенность нового сезона — расширение сети маршрутов из российских регионов", — говорится в сообщении.

"Аэрофлот" открывает новые ежедневные рейсы в Турцию, будет летать в Анталью из Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Самары, Уфы. Авиакомпания продолжит развивать полёты из Санкт-Петербурга. В начале июня открывается новый рейс в Хабаровск с частотой выполнения три раза в неделю. Увеличится частота полётов в пункты Турции — Стамбул и Анталью. Будет продолжена программа полётов в Баку, Самарканд и Ташкент.

Претерпит изменения международная программа из Сочи. "Аэрофлот" заменит дочернюю "Россию" на рейсах в Ереван и пункты Турции — Стамбул, Анталью, Бодрум, Даламан. В летнем расписании "Аэрофлот" продолжит выполнять прямые перелёты из пунктов РФ в Сочи и Минеральные Воды.

В сезон отпусков и летних каникул авиакомпания открывает рейсы в Сочи из Тюмени и Новосибирска. По сравнению с действующим зимним расписанием в новом сезоне будет увеличена частота полётов в Сочи: из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы и Казани — до двух раз в сутки; из Перми, Омска, Самары, Нижнего Новгорода и Челябинска — ежедневно. Продолжатся полёты из пяти регионов России в Минеральные Воды.

Среди зарубежных новинок этого лета — регулярные рейсы из "Шереметьево" в Измир, полёты четыре раза в неделю начнутся с 27 мая. Будет увеличена частота полётов в Индию и Турцию: в Дели — ежедневно (с начала летнего расписания); в Анталью — до 49 раз в неделю; в Стамбул —до 42 раз в неделю, в Бодрум — до 14 раз в неделю.