Сроки начала туристического сезона в Абхазии сдвинулись на месяц
"Интурист": сроки начала туристического сезона в Абхазии сдвинулись на месяц
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СУХУМ, 26 мар — ПРАЙМ. Высокий туристический сезон в Абхазии начнется на месяц раньше — с мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора "Интурист".
"Абхазия входит в топ-5 популярных массовых туристических выездных направлений. По итогам кампании раннего бронирования, которая закончится в конце марта, продано в три раза больше путевок, чем годом ранее. Спрос на отдых в Абхазии — очень активный. Высокий сезон здесь начнется на месяц раньше обычного — с мая", — сказали в туроператоре.
Там отметили, что самым популярным курортом Абхазии является Гагра. За ней следуют Пицунда и Новый Афон. Путешественники также проявляют интерес к Гудаутскому и Сухумскому районам. По прогнозу туроператора, на майские праздники и в летний сезон курорты республики будут работать со стопроцентной загрузкой. "Средние показатели загрузки популярных отелей Абхазии в межсезонье составили не менее 60-75%. Это делает очевидным вывод, что спрос на отдых в республике в летний период превысит предложение", — добавили в компании.
"Большинство отелей Абхазии придерживается сдержанной ценовой политики, что является дополнительным фактором привлекательности для туристов и позволяет привлечь дополнительный турпоток", — заключили в "Интуристе".
https://1prime.ru/tourism/20230326/840197977.html
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