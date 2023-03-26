СУХУМ, 26 мар — ПРАЙМ. Высокий туристический сезон в Абхазии начнется на месяц раньше — с мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора "Интурист". Куда поедут россияне отдыхать летом-2023 и сколько за это отдадут

"Абхазия входит в топ-5 популярных массовых туристических выездных направлений. По итогам кампании раннего бронирования, которая закончится в конце марта, продано в три раза больше путевок, чем годом ранее. Спрос на отдых в Абхазии — очень активный. Высокий сезон здесь начнется на месяц раньше обычного — с мая", — сказали в туроператоре.

Там отметили, что самым популярным курортом Абхазии является Гагра. За ней следуют Пицунда и Новый Афон. Путешественники также проявляют интерес к Гудаутскому и Сухумскому районам. По прогнозу туроператора, на майские праздники и в летний сезон курорты республики будут работать со стопроцентной загрузкой. "Средние показатели загрузки популярных отелей Абхазии в межсезонье составили не менее 60-75%. Это делает очевидным вывод, что спрос на отдых в республике в летний период превысит предложение", — добавили в компании.

"Большинство отелей Абхазии придерживается сдержанной ценовой политики, что является дополнительным фактором привлекательности для туристов и позволяет привлечь дополнительный турпоток", — заключили в "Интуристе".