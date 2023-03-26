Schwaebische Zeitung: Курортный город Баден-Баден переживает упадок из-за отсутствия россиян
МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Известный немецкий курортный город Баден-Баден переживает упадок из-за ухода россиян, пишет издание Schwaebische Zeitung.
Если раньше город был полон выходцами из России, то сейчас там пусто. "Всё кончено, русские больше не придут", — жалуется заместитель председателя Немецко-российского культурного общества Баден-Бадена Валентина Ющина.
Как отмечается, отсутствие россиян означает поворотный момент для Баден-Бадена, поскольку город уже более 200 лет является местом, о котором мечтали москвичи и петербуржцы.
Раньше город, ориентированный на россиян, процветал. Ювелирные компании открывали там свои филиалы, маклеры вели баснословный бизнес, также там обосновались стоматологические клиники, терапевты и пластические хирурги.
Отток россиян начался в 2014 году, с присоединением Крыма и первыми санкциями против России, а после начала спецоперации здесь произошел "полный развал", говорится в статье.
Резко упали доходы ресторанов, отелей и многочисленных роскошных бутиков в шикарной пешеходной зоне. А вместо россиян в Баден-Баден сейчас приезжает больше украинских беженцев, чем в любой другой город на юго-западе.
Большинство состоятельных россиян уже продали свою недвижимость, из-за санкций в местном аэропорту было конфисковано несколько самолетов, а российский дирижер Валерий Гергиев был вынужден прекратить сотрудничество с местным концертным залом.
https://1prime.ru/tourism/20230326/840198021.html