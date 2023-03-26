МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Известный немецкий курортный город Баден-Баден переживает упадок из-за ухода россиян, пишет издание Schwaebische Zeitung. Forbes раскрыл, почему санкции против России раскололи мир

Если раньше город был полон выходцами из России, то сейчас там пусто. "Всё кончено, русские больше не придут", — жалуется заместитель председателя Немецко-российского культурного общества Баден-Бадена Валентина Ющина.

Как отмечается, отсутствие россиян означает поворотный момент для Баден-Бадена, поскольку город уже более 200 лет является местом, о котором мечтали москвичи и петербуржцы.

Раньше город, ориентированный на россиян, процветал. Ювелирные компании открывали там свои филиалы, маклеры вели баснословный бизнес, также там обосновались стоматологические клиники, терапевты и пластические хирурги.

Отток россиян начался в 2014 году, с присоединением Крыма и первыми санкциями против России, а после начала спецоперации здесь произошел "полный развал", говорится в статье.

Резко упали доходы ресторанов, отелей и многочисленных роскошных бутиков в шикарной пешеходной зоне. А вместо россиян в Баден-Баден сейчас приезжает больше украинских беженцев, чем в любой другой город на юго-западе.

Большинство состоятельных россиян уже продали свою недвижимость, из-за санкций в местном аэропорту было конфисковано несколько самолетов, а российский дирижер Валерий Гергиев был вынужден прекратить сотрудничество с местным концертным залом.