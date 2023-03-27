МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Иммиграционная служба Пхукета объявила о туристах, получивших первые красные и желтые карточки в соответствии с новой системой, призванной бороться с нарушениями, сообщает тайская газета Phuket News со ссылкой на данные властей. Названо самое популярное направление туризма у россиян на весну и лето

Ранее сообщалось, что на Пхукете запустили новую систему отслеживания правонарушений иностранных туристов. Она схожа с правилами футбола, где игрокам выдают цветные карточки и удаляют с поля. Так, иностранец, которого уличат в каких-либо нарушениях порядка, получит желтую карточку. При этом турист сможет продолжить отдыхать на Пхукете, однако в следующий раз в Таиланд его не пустят. При втором противоправном проступке гость получит уже красную карточку и будет немедленно выслан из страны.

"В первой половине марта желтые карточки получили два француза, гражданин Украины и гражданин Швеции. Красные карточки были вручены гражданам Швеции и Франции, которые затем были депортированы", — пишет издание.

Уточняется, что 181 иностранец в настоящее время проходит судебный процесс по уголовным делам. По данным иммиграционной службы Пхукета, большинство иностранцев, замешанных в этих делах, — приезжие из России, Франции, Великобритании, Мьянмы и Камбоджи. Наиболее распространенные правонарушения включают вождение в нетрезвом виде, пребывание в стране по просроченной визе, незаконный въезд в Таиланд и работу без разрешения.

"Большое количество иностранцев, приезжающих на Пхукет, плохо разбираются в тайских обычаях и правилах. Следовательно, многие из них утверждают, что не знали о нарушенных законах и постановлениях, а также о последствиях своих действий. Многие оправдываются тем, что видели, как другие делают то же самое без наказания, поэтому полагали, что могут сделать то же самое без последствий", — приводит издание комментарий иммиграционной службы.

Система карточек, которая в настоящее время действует только на Пхукете, потенциально может быть распространена на другие популярные туристические направления, такие как Паттайя, Чиангмай и Самуи, если она окажется эффективной. Тем не менее, инициатива окружена несколькими неопределенностями, в том числе тем, какие действия и нарушения приведут к выдаче желтых карточек.