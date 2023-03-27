СУХУМ, 27 мар — ПРАЙМ. Бронирование туров в Абхазию на май сейчас на 30% выше, чем годом ранее; по итогам сезона республика рассчитывает принять около 1,5 миллиона туристов, сообщил журналистам министр туризма Абхазии Теймураз Хишба. СМИ: туристам-нарушителям в Таиланде выдали первые предупреждения

"По нашей информации, у нас серьезное увеличение на май. На данный момент у нас заявок на отдых в Абхазии на 30% больше, чем в соответствующий период прошлого года", — сказал Хишба. По его словам, ближе к маю этот показатель еще больше вырастет.

"Что касается июня, то там больше 50% увеличение", — отметил он.

"Мы ожидаем сверхуспешного сезона на уровне 2021 года, если этому не помешают внешние факторы", — сказал министр. Он уточнил, что в 2021 году республику посетили 1,5 миллиона туристов.

По оценкам минтуризма Абхазии, 45% туристов из 1,15 миллиона, отдохнувших в Абхазии в 2022 году, останавливались с ночевками, а около 55% приезжали с однодневными экскурсионными поездками.