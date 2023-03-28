Лучшими направлениями для поездок весной россияне назвали Турцию, Кавказ и Петербург
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Больше половины весенних путешествий россияне этой весной планируют совершить в пределах страны (68,9 процента), тогда как за границу собираются только треть (31,1 процента), передает RT со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.
Лучше всего весной ехать туда, где тепло, считают 64,5 процента опрошенных, а другим 35,5 процента это не так важно.
Максимальное количество голосов в планах совершить поездку с марта по май набрала Турция: 11,2 процента респондентов ответили, что лучше всего поехать в Стамбул или Анталью.
Чуть меньше, 10,1 процента, назвали Кавказ, особенно выделили Минеральные Воды и Кисловодск. Третье место занял Санкт-Петербург — 9,5 процента голосов.
Также часто упоминали Калининград (8,4 процента), Дагестан (7,3 процента), Сочи (6,7 процента), Ереван (пять процентов), Алтай (3,9 процента), Казань (3,4 процента) и Таиланд (2,8 процента).
Всего в опросе приняли участие 1618 человек.
https://1prime.ru/tourism/20230328/840212447.html