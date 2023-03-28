МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Больше половины весенних путешествий россияне этой весной планируют совершить в пределах страны (68,9 процента), тогда как за границу собираются только треть (31,1 процента), передает RT со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip. В Абхазии отметили рост числа бронирований туров на май

Лучше всего весной ехать туда, где тепло, считают 64,5 процента опрошенных, а другим 35,5 процента это не так важно.

Максимальное количество голосов в планах совершить поездку с марта по май набрала Турция: 11,2 процента респондентов ответили, что лучше всего поехать в Стамбул или Анталью.

Чуть меньше, 10,1 процента, назвали Кавказ, особенно выделили Минеральные Воды и Кисловодск. Третье место занял Санкт-Петербург — 9,5 процента голосов.

Также часто упоминали Калининград (8,4 процента), Дагестан (7,3 процента), Сочи (6,7 процента), Ереван (пять процентов), Алтай (3,9 процента), Казань (3,4 процента) и Таиланд (2,8 процента).

Всего в опросе приняли участие 1618 человек.