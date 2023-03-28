МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Более 180 иностранных граждан в 2023 году привлекли к ответственности на Пхукете, лидерами стали российские туристы, пишет газета Bangkok Post. СМИ: туристам-нарушителям в Таиланде выдали первые предупреждения

"Тройку главных преступников составляют граждане России, Франции и Великобритании… Губернатор Пхукета Наронг Вунчеу встретился с генеральными консулами и послами 23 стран, чтобы проинформировать их о делах, связанных с поведением иностранцев на острове", — сообщает издание.

Согласно информации газеты, полиция Пхукета борется с преступлениями, совершаемыми иностранцами. Правоохранительные органы в результате арестовали россиян и монголов за кражи, французов за создание мотоциклетных банд, а также граждан Австрии, Австралии Китая, Испании, Мексики, Южной Кореи, Эстонии, Германии, Дании и других государств.