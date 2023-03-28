МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Россиян и других туристов депортируют из Индонезии и Таиланда за оказание различных платных услуг и продвижение их в социальных сетях, так как обладателям туристической визы это запрещено, пояснил РИА Новости глава правовой комиссии РСТ, гендиректор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов. Названы главные туристы-"правонарушители" в Таиланде

В конце марта Индонезия депортировала с Бали 47 человек, в том числе 13 граждан РФ, в связи с несоблюдением правил туристической визы. Посольство РФ в Индонезии подтвердило факт депортации и призвало российских туристов соблюдать законы и обычаи этой страны, чтобы избежать подобного исхода. Ранее во вторник газета Bangkok Post сообщила, что полиция Пхукета развернула акцию по борьбе с преступлениями, совершаемыми иностранцами на крупнейшем острове королевства. Более 180 иностранцев с начала 2023 года были привлечены к уголовной ответственности на Пхукете, причем первое место по случаям правонарушений досталось туристам из России.

"Если туристы начинают зарабатывать и создавать конкуренцию местным гидам, тренерам и массажистам, то они перестают быть туристами и становятся трудовыми мигрантами. Соответственно, они не могут находится по туристической визе и их выдворяют", — пояснил Мохов.

Он уточнил, что ранее такие случаи тоже происходили в этих странах, так как рейды носят эпизодический характер. Мохов добавил, чтобы избежать проблем с властями зарубежных стран, россиянам не нужно пропускать сроки продления визы и не заниматься оказанием услуг без разрешения властей.

"Нашим туристам нужно понимать, что они находятся в юрисдикции другой страны с очень специфическим законодательством и строгим правосудием. Не стоит дразнить органы власти, это может кончится не только штрафом, но и реальным сроком", — уточнил он.

Ранее губернатор Бали Вайан Костер объявил о новом постановлении, запрещающем иностранным туристам арендовать мотоциклы и скутеры для поездок на острове и разрешающем им пользоваться только автомобилями, взятыми напрокат у государственных турагентств.

Иммиграционная служба Пхукета ранее в марте объявила о туристах, получивших первые "красные" и "желтые" карточки в соответствии с новой системой, призванной бороться с нарушениями. Она схожа с правилами футбола, где игрокам выдают цветные карточки и удаляют с поля. Так, иностранец, которого уличат в каких-либо нарушениях порядка, получит "желтую" карточку. При этом турист сможет продолжить отдыхать на Пхукете, однако в следующий раз в Таиланд его не пустят. При втором противоправном проступке гость получит уже "красную" карточку и будет немедленно выслан из страны.