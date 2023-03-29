МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Российские предприниматели все активнее открывают свой бизнес в Турции, это уже стало трендом, заявила РИА Новости старший преподаватель Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Эльмира Имамкулиева. Россиянам рассказали, на какие валюты можно обменять рубль в Турции

"Думаю, появление в Турции российских предпринимателей – это уже тренд. Только за последний год, по некоторым оценкам, в страну из России уехали тысячи предпринимателей, которые открывают там свой бизнес", — сказала она.

В качестве примера эксперт привела "Яндекс", который заявлял о планах открыть офис в Стамбуле, чтобы заняться развитием сервисов на местном рынке, и Ozon Global, уже открывший свое представительство в Стамбуле.

"Ozon Global — это как раз попытка заместить товары, которые мы не можем по разным причинам везти в Россию, но на которые у нас есть спрос. Оzon сейчас занимает эту нишу", — заметила Имамкулиева. Число посетивших Турцию россиян за январь — февраль увеличилось вдвое

Аналогичный процесс, по ее словам, идет и с той стороны. "Места ряда западных брендов, покидающих нашу страну, сейчас с удовольствием занимают турецкие, проявляет заметную активность в России, например, и ресторанный бизнес Турции", — заключила эксперт.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 29 марта в 10.00 мск.