СОЧИ, 29 мар — ПРАЙМ. Увеличение стоимости летнего отдыха в Сочи – явление объективное и не критичное, тем более, что подорожание на 30% зависит от конкретных дат и объектов размещения, рассказал РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Российские туроператоры рассказали, за что будут депортировать с Бали

Ранее в ряде СМИ упоминалось, что отдых в Сочи станет в этом году на 30% дороже, поскольку к Крыму, являющемуся конкурентом Сочи, интерес туристов снижен из-за неработающего аэропорта.

"Не критично и объективно. Растут цены и тарифы, составляющие туров. Растут и цены, объективно по сезону плюс 10-15% в пиковые даты, и по востребованным объектам может и 20%. Туристы от поездок не отказываются, объем продаж и бронирования выше, чем в прошлом году и на майские праздники, и на сезон", — сказал Барзыкин.

При этом, по его словам, нельзя утверждать, что все объекты размещения в Сочи подорожают на 30%, поскольку это зависит от конкретных дат и категорий отелей. "Говорить, что все цены вырастут на 30%, я бы не стал. Есть высокие даты, есть более умеренные, разные объекты и разные цены", — отметил эксперт. Россияне назвали лучшие направления для весенних поездок

Наоборот, по данным вице-президента Альянса туристических агентств Алексана Мкртчяна, отдых в Сочи подорожал значительно — на 30%, и связано это с резким снижением интереса к Крыму, доступ к которому для туристов становится неудобным. "Если в прошлом году люди еще бронировали Крым на лето в надежде на открытый аэропорт, то в этом году никто этого делать не будет", — сказал он, отмечая, что несмотря на это, ситуация у других конкурентов — Анапы и Геленджика более стабильная, там отдых подорожает на 10%.

Как пояснили РИА Новости в управлении Федеральной антимонопольной службы Кубани, законодательство не предполагает регулирование цен на отели, однако ранее ФАС России совместно с Роспотребнадзором направили письмо владельцам отелей "о недопустимости пересмотра ценовых условий договоров о предоставлении гостиничных услуг с целью их заключения на новых условиях по более высокой цене из-за дефицита предложения".