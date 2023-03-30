МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит выделение средств для субсидирования бюджетов регионов РФ для строительства модульных некапитальных средств размещения в рамках программы "Развитие туризма", сообщает пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: О направлении Минэкономразвития России зарезервированных в федеральном бюджете бюджетных ассигнований в целях предоставления в 2023 и 2024 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения", — говорится в сообщении.

Уточняется, что проект распоряжения направлен на реализацию мероприятия по предоставлению средств национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие туризма".

Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" (куратор — вице-премьер Дмитрий Чернышенко) предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 миллионов в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли.