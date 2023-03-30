МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Самыми дорогими поездками среди пользователей российского сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip в марте стал отдых на Мальдивах, Сейшелах и в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), граждане заплатили за размещение в отелях этих стран от 882,5 тысячи до 2 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в компании. Россиянам объяснили рост цен на отдых в Сочи

"Дороже всего в уходящем месяце клиенту сервиса обошелся отпуск на Мальдивах: двухместный номер в пятизвездочной гостинице на атолле Раа стоил более 2 миллионов рублей за неделю. Столько же по времени трое туристов отдохнули в марте на Сейшелах, однако за номер в отеле категории пять звезд на острове Маэ они заплатили 970,1 тысячи рублей. А за девять ночей в такой же гостинице в Дубае двое путешественников отдали 882,5 тысячи рублей", — рассказали в сервисе.

Там добавили, что в списке самых дорогих бронирований марта также оказался заказ на проживание в пятизведочном отеле в швейцарском городе Санкт-Мориц: девять ночей на престижном горнолыжном курорте стоили двум туристам 684,8 тысячи рублей. А в Абу-Даби в гостинице категории пять звезд двое взрослых с ребенком отдыхали неделю за 516,9 тысячи рублей.

Что касается авиаперелетов, то больше всего в первый весенний месяц пользователь сервиса потратил на перелет из Бангкока в Казань. "В заказе общей суммой в 1,5 миллиона рублей было шесть билетов в бизнес-класс", — указали в сервисе. На втором месте оказалось авиапутешествие бизнесом на шестерых из Москвы в Бангкок с возвращением: оно обошлось в 1,4 миллиона рублей. Замыкает тройку лидеров отпуск на Мальдивах: семеро туристов слетали эконом-классом из Москвы в Мале и обратно за 1,4 миллиона рублей.

Среди железнодорожных поездок самыми дорогими стали поездки в "мягких вагонах" (оборудованы на уровне трех-четырехзвездочного отеля), которые и заняли первые три места. "Так, за путешествие из Москвы в Симферополь и обратно четверо туристов заплатили 297,3 тысячи рублей. Следом идут два билета в одну сторону из Симферополя в Москву за 148,6 тысячи рублей. Чуть меньше, или 139,6 тысячи рублей, клиент OneTwoTrip потратил на поездку вчетвером из Москвы в Новороссийск", — указали в сервисе.