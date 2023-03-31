МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Туристический поток по России в 2022 году, по уточненным данным Росстата, вырос на 17% и составил более 68 миллионов поездок, что говорит об укреплении туротрасли, сообщил журналистам президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. Российские туристы теперь могут оформить визу в Эфиопию по прибытии

"По уточненным данным Росстата, россияне совершили в прошлом году более 68 миллионов туристических поездок с размещением в коллективных средствах размещения. Это на 17% больше предыдущего года и в целом даже превысило прогнозы регулятора. Мы рассчитывали на 62 миллиона поездок, но цифры оказались такие. В 2019 году мы имели объем около 60 миллионов. Сейчас мы говорим, что с точки зрения внутреннего туризма, как минимум, отрасль не только восстановилась, но и укрепилась", — сказал Уманский.

Президент РСТ отметил, что, согласно уточненным данным Росстата, выездной турпоток в 2022 году вырос на 21% относительно предыдущего года. "В 2022 году граждане совершили 23 миллиона поездок, что составило почти половину от путешествий в 2019 году. Профиль, безусловно, изменился. Если в 2019 году россияне путешествовали в первую очередь в Турцию и Европу, то в 2022 году в топ-10 стран вошли страны СНГ – Казахстан, Грузия и Армения, а также ОАЭ. Лидером по выездному турпотоку стала Абхазия, и только на втором месте Турция", — указал он.

Уманский отметил, что въездной турпоток в Россию оказался самым уязвимым. "Российский туррынок в 2022 году принял 8 миллионов иностранных граждан, что в три раза меньше, чем в 2019 году, тогда к нам приехало 24 миллиона человек", — сообщил глава РСТ.

Он отметил, что в 2019 году путешествовали в Россию граждане Европы, Азии и США наравне с туристами из стран СНГ, но в 2022 году картина изменилась, и большинство поездок в Россию совершили путешественники из стран СНГ.