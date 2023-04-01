Правительство одобрило субсидирование модульных средств размещения
Правительство одобрило субсидирование постройки модульных средств размещения в регионах
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило предоставление средств для субсидирования бюджетов субъектов РФ для строительства модульных некапитальных средств размещения в рамках программы "Развитие туризма", говорится на сайте кабмина.
"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — сказано в сообщении.
Отмечается, что проект распоряжения поможет реализовать мероприятия по предоставлению средств национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие туризма".
Нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" (куратор — вице-премьер Дмитрий Чернышенко) предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 миллионов в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли.
https://1prime.ru/tourism/20230401/840262014.html
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