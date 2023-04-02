АНКАРА, 2 апр — ПРАЙМ. Около 800 тысяч туристов прибыло в турецкую курортную Анталью за три месяца текущего года, большинство из которых являются россиянами, передает агентство Anadolu со ссылкой на управление культуры и туризма администрации губернатора Антальи.

"В Управлении культуры и туризма при Администрации губернатора Антальи сообщили, что в период с 1 января по 31 марта текущего года аэропорты южной провинции приняли 797 920 иностранцев, что стало очень хорошим началом для туристического сезона 2023 года. Для сравнения, в рекордном 2019 году за первые три месяца аэропорты Антальи приняли 579 478 иностранных туристов", — передает агентство.

В январе-марте наибольшее число туристов в Анталью прибыло из России — 213 101. Далее следуют граждане Германии — 169 228 и Великобритании — 88 572. В ТОП-10 турпотока также граждане Польши, Ирана, Израиля, Казахстана, Нидерландов, Украины и Дании.