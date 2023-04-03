БРАТИСЛАВА, 3 апр — ПРАЙМ. Гостинично-ресторанный бизнес в Словакии озабочен нежеланием правительства компенсировать часть затрат предпринимателей на энергию за четвертый квартал 2022 года, сообщил в понедельник глава Ассоциации отелей и ресторанов Словакии Марек Харбуляк. Названо число туристов, посетивших Анталью в 2023 году

"Правительство не планирует запускать схему компенсации за четвертый квартал прошлого года", — говорится в заявлении Харбуляка, опубликованном на официальном сайте ассоциации.

По его словам, предприниматели возлагали надежды на решение о компенсации, что помогло бы им покрыть хотя бы часть прошлогодних расходов. Отмечается, что в январе ассоциация обращалась в министерство экономики с просьбой ускорить принятие решения о компенсации высоких цен на энергию за период с октября по декабрь 2022 года.

"В ходе встреч в министерстве экономики стало понятно, что компенсация для предпринимателей за четвертый квартал прошлого года — это политическое решение, для которого сейчас не хватает политической воли", — сообщил Харбуляк.

В заявлении отмечается, что за период с августа по сентябрь прошлого года заявителям была выплачена компенсация на общую сумму 107 миллионов евро, но, по мнению главы ассоциации, этого недостаточно.

В заключение ассоциация призвала правительство Словакии ускорить выполнение своих обязанностей в связи с энергетическим кризисом.