МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Цены в российских отелях на майские праздники за год поднялись от 5-20% до 2-3 раз по различным оценкам, меньше всего подорожали городские гостиницы, самый большой рост — на черноморском побережье, рассказали РИА Новости представители отрасли. Россияне стали гораздо активнее бронировать туры на майские праздники

"Что касается изменения цен на отдых относительно 2022 года, в 2023 году в городских отелях категории пять звезд увеличения стоимости размещения практически не произошло, в городских отелях три-четыре звезды цены увеличились на 5-7%. При этом прибрежные высокобюджетные отели повысили стоимость размещения в среднем на 20%, отели категории три-четыре звезды — в пределах 7-15%. Это связано, в первую очередь, со спросом и загруженностью объектов размещения", — сообщили в туроператоре "Алеан".

"Рост цен у разных объектов на майские неоднороден, так как большинство объектов работает по динамической системе ценообразования и быстрее всего растут цены в популярных объектах с подогреваемыми бассейнами. Рост составляет от 15% до 2-3 раз", — рассказали в пресс-службе туроператора "Интурист", уточнив, что самый большой рост зафиксирован в гостиницах на черноморском побережье, за исключением Крыма, где цены не повышались.

По данным "Интуриста", самым популярными экскурсионными турами на майские праздники по объему бронирований в данный момент являются Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Дагестан, Чечня, Северная Осетия-Алания, Татарстан, Архангельск и Байкал. "Если говорить о пляжных и оздоровительных турах, то лидируют Сочи, Крым, курорты Краснодарского края и Кавказские Минеральные Воды", — добавили в компании.

В пресс-службе туроператора Fun&Sun агентству рассказали, что у них топ по популярности возглавляет Краснодарский край, за ним следуют Казань, Чечня, Дагестан, Калининград и Кавказские Минеральные Воды. По данным компании, поездка из Москвы в Казань на четыре ночи на майские праздники начинается от 23,9 тысячи рублей на одного с перелетом и размещением в отеле три звезды. Тур в Северную Осетию, Чечню и Дагестан на аналогичных условиях составит от 31,9 тысячи, 32,3 тысячи и 38,6 тысячи рублей соответственно.