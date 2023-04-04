Emirates опровергла информацию о возможности оплаты билетов через СБП
Авиакомпания Emirates опровергла информацию о возможности оплаты билетов для россиян через СБП
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ДОХА, 4 апр — ПРАЙМ, Юлия Троицкая. Совершающая вылеты из Дубая авиакомпания Emirates опровергла информацию о возможности использования выпущенных банками России карт для оплаты билетов через систему быстрых платежей (СБП) вне России.
Ранее российские СМИ сообщили, что ряд иностранных авиакомпаний ввели возможность оплаты за билеты для россиян с использованием выпущенных в РФ банковских карт через СПБ.
"На официальном сайте Emirates российские клиенты могут оплачивать авиабилеты только с помощью карт иностранных банков. В России клиенты могут лично посетить московский офис авиакомпании и приобрести авиабилеты, используя карты российских или иностранных банков. Система быстрых платежей (СБП) для оплаты недоступна", — сообщили РИА Новости в компании.
В ней также рассказали, что клиенты могут совершать операции с использованием карт российских банков на сайтах и в офисах туристических агентств в России. Однако карты российских банков в офисах за рубежом, в том числе в ОАЭ, не принимаются. Перевозчик подчеркнул, что "обязательством Emirates является соблюдение текущих законов во всех странах, в которых компания осуществляет свою деятельность".
https://1prime.ru/tourism/20230404/840285252.html
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