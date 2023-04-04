ДОХА, 4 апр — ПРАЙМ, Юлия Троицкая. Совершающая вылеты из Дубая авиакомпания Emirates опровергла информацию о возможности использования выпущенных банками России карт для оплаты билетов через систему быстрых платежей (СБП) вне России. Emirates запустит ежедневные рейсы из Санкт-Петербурга в Дубай с 15 декабря

Ранее российские СМИ сообщили, что ряд иностранных авиакомпаний ввели возможность оплаты за билеты для россиян с использованием выпущенных в РФ банковских карт через СПБ.

"На официальном сайте Emirates российские клиенты могут оплачивать авиабилеты только с помощью карт иностранных банков. В России клиенты могут лично посетить московский офис авиакомпании и приобрести авиабилеты, используя карты российских или иностранных банков. Система быстрых платежей (СБП) для оплаты недоступна", — сообщили РИА Новости в компании.

В ней также рассказали, что клиенты могут совершать операции с использованием карт российских банков на сайтах и в офисах туристических агентств в России. Однако карты российских банков в офисах за рубежом, в том числе в ОАЭ, не принимаются. Перевозчик подчеркнул, что "обязательством Emirates является соблюдение текущих законов во всех странах, в которых компания осуществляет свою деятельность".