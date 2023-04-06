МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Проектирование Морского туристического центра в магаданской бухте Нагаева началось в рамках реализации мастер-плана города, сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов. "Аэрофлот" будет развивать авиаперевозки и туризм в Красноярском крае

"Началось проектирование Морского туристического центра бухты Нагаева. Подрядчик доложил, что завершит проработку объектов в этом году. Поручил профильным ведомствам подключиться к работе, до конца недели подготовить все необходимые документы и далее сопровождать создание проекта на всех этапах… Преображение морского фасада Магадана ведём в рамках мастер-плана. В него же входит завод "Омега-Си" по производству рыбного жира высокой степени очистки, который запустили феврале", — написал Носов в телеграм-канале.

Он добавил, что за счёт реконструкции и создания новых гидротехнических сооружений в Морском туристическом центре появится защищённая акватория, обеспечивающая безопасную стоянку судов, обслуживание, заправку, комфортные условия для спуска-подъёма лодок и катеров по слипу, в том числе с использованием современной механизированной техники. На берегу обустроят автомобильную парковку, пешеходные дорожки, детские площадки и места для отдыха.