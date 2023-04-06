МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Туристический поток из России в Таиланд за 2022 год увеличился почти в 12 раз и составил 208,3 тысячи поездок, при этом лидером оказалась Монголия — турпоток в нее вырос в 77,2 раза, до 138,3 тысячи поездок, следует из данных Росстата. Проживание на Черном море на майские праздники за год подорожало в разы

Согласно данным статистического ведомства, среди стран, турпоток в которые растет наиболее динамично, также оказались Грузия (рост поездок в 7 раз), Казахстан и Индия (в 4,9 и 4,8 раза соответственно), а также Финляндия (в 3,3 раза), Эстония (в 3 раза) и Израиль (в 2,1 раза).

"Число туристских поездок российских граждан за границу в 2022 году увеличилось по сравнению с 2021 годом на 17,1% и составило 22,5 миллиона поездок. Из общего числа выездных туристских поездок 77,7% осуществлялись в страны дальнего зарубежья и 22,3% — в государства-участники СНГ", — добавляется в отчете.

При этом Монголия стала и лидером со стороны туристских поездок в Россию. Так, число поездок из Монголии за год выросло почти в 59 раз, до 158,4 тысячи. На втором месте расположился Иран — турпоток увеличился в 5,5 раза, до 22,6 тысячи поездок, а замыкает тройку Эстония (рост в 3 раза, до 54,2 тысячи).

"В 2022 году иностранные граждане совершили 8,2 миллиона туристских поездок в Россию, что на 16,4% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, в том числе туристы из стран дальнего зарубежья совершили 2,7 миллиона поездок (32,2% от общего числа), из государств-участников СНГ — 5,6 миллиона поездок (67,8% от общего числа)", — сообщает Росстат.