МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Въездной туризм в Россию заметно оживился, активно и большими группами едут бизнес-туристы из Китая, интерес проявляют также группы из Ирана, Индии и стран Ближнего Востока, рассказали РИА Новости в пресс-службе туроператора "Интурист". Названо число туристов, посетивших Анталью в 2023 году

"На рынке въездного туризма стало заметно оживление. Если в прошлом году заявок и визитов иностранцев в нашу страну не было, а все забронированные туры были аннулированы, то в настоящий момент заявки на летний период приходят ежедневно. Заезжают группы бизнес-путешественников из Китая. Принимаем не только индивидуалов, но и большие группы по 60-120 человек", — рассказали в туроператоре.

Там пояснили, что гости из Китая приезжают именно с бизнес-целями. "Они приезжают в Москву на переговоры или конференции, времени посещать музеи, ездить на экскурсии у таких туристов нет", — уточнили в компании.

В "Интуристе" также рассказали об интересе к визитам в Россию со стороны групп из Ирана, Индии и туристов из стран Ближнего Востока, в их числе Кувейт, Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар. "Есть и отдельные запросы и заезды от индивидуалов из Европы. Прежде всего, Германии, Австрии и Италии", — добавили в пресс-службе.