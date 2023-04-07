МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Минфин РФ подготовил проект федерального закона об освобождении туроператоров по внутреннему и въездному туризму от НДС, соответствующий проект опубликован на портале нормативных правовых актов. В Госдуму внесут закон, освобождающий туроператоров от НДС

"Организация, осуществляющая туроператорскую деятельность и применяющая с 1 июля 2023 года освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость, установленное подпунктом 39 пункта 3 статьи 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.., вправе применять указанное освобождение в отношении операций по реализации туристского продукта в сфере внутреннего и (или) въездного туризма, осуществленных начиная с 1 января 2023 года", — говорится в документе.

В начале марта президент России Владимир Путин поручил поручил до 1 июня внести в законодательство изменения, согласно которым туроператоры до 30 июня 2027 года будут освобождены от уплаты НДС на поездки по России. Ответственным за выполнения поручения был назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.