Туроператоров могут освободить от НДС на поездки по России
Минфин подготовил проект об освобождении туроператоров от НДС на поездки по России
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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Минфин РФ подготовил проект федерального закона об освобождении туроператоров по внутреннему и въездному туризму от НДС, соответствующий проект опубликован на портале нормативных правовых актов.
"Организация, осуществляющая туроператорскую деятельность и применяющая с 1 июля 2023 года освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость, установленное подпунктом 39 пункта 3 статьи 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.., вправе применять указанное освобождение в отношении операций по реализации туристского продукта в сфере внутреннего и (или) въездного туризма, осуществленных начиная с 1 января 2023 года", — говорится в документе.
В начале марта президент России Владимир Путин поручил поручил до 1 июня внести в законодательство изменения, согласно которым туроператоры до 30 июня 2027 года будут освобождены от уплаты НДС на поездки по России. Ответственным за выполнения поручения был назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://1prime.ru/tourism/20230407/840319869.html
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