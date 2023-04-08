МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Некоторые туроператоры снизили цены на размещение в отелях Турции на 10-15 процентов по сравнению с уровнем неделей ранее, заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. Об этом пишет РИА Новости. Туроператор сообщил о росте туризма из Китая в Россию

"Очень сложно что-то прогнозировать, но могу сказать, что у некоторых туроператоров за последнюю неделю мы видим снижение стоимости на лето", — сказала Ломидзе, порекомендовав путешественникам следить за ценами, "потому что спрос на Турцию неравномерный".

Она отметила, что летом Турция будет одним из лидеров среди направлений. Однако некоторые турецкие отели рискуют остаться незаполненными из-за того, что "слишком подняли цену", которая "стала невозможна для нашего клиента, который ориентируется на определенный, может быть, не самый премиальный уровень отдыха".

По прогнозу Ломидзе, цены на турецкие отели "будут колебаться: на какие-то периоды повышаться, а когда-то снижаться".