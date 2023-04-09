МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Условия поездок за границу для граждан России изменились в связи с западными санкциями, несмотря на это, туристы нашли замену европейским направлениям — страны Азии, Африки и Персидского залива, в некоторые из которых можно попасть прямым рейсом и без визы, кроме того, совсем скоро станут доступны беспрепятственные поездки в курортные места Азии и африканского континента. Названо наилучшее время покупки валюты для отдыха на майских праздниках

В том, какие страны доступны для свободного посещения, разбирались РИА Новости.

НЕ ЕВРОПОЙ ЕДИНОЙ

Между Россией и Сейшельскими Островами действует безвизовый режим, для поездки потребуются только разрешение на въезд. Граждане России могут находиться в стране 30 дней. Сейчас прямые рейсы из Москвы в Маэ, столицу островного государства, выполняет "Аэрофлот". В летнем сезоне самолеты будут летать трижды в неделю, стоимость билета в один конец — от 47 тысяч рублей. Также добраться на острова можно со стыковками в аэропортах Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Катара, Омана и Бахрейна.

ОАЭ — одно из самых популярных направлений для российских туристов. Россияне смогут путешествовать по стране 90 суток в течение 180 дней. Туристы в основном едут в Дубай, но растет интерес и к другим эмиратам — Абу-Даби, Шарджа, Рас-эль-Хайма, Фуджейра, Умм-эль-Кувейн, Аджман.

Россия по-прежнему остается ведущим въездным рынком Мальдив с долей 13,1% (28 873 прибытий в январе и первую неделю февраля 2023 года). С появлением прямого перелета большинство туроператоров наблюдают повышенный интерес к направлению. Срок пребывания — 90 дней. Маркетплейс Wildberries запустил новый портал туристических услуг

За год объемы авиаперевозки из России в Турцию существенно увеличились, в том числе стало больше прямых перелетов из регионов. Кроме того, "Аэрофлот" планирует увеличить число рейсов в Турцию. Самолеты полетят в Анталью, Бодрум, Стамбул, Даламан и Измир из двух столиц, Сочи, Уфы, Самары, Казани, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. Причем в пик сезона количество визитов из Москвы в Анталью будет достигать 49 в неделю. Еще несколько перевозчиков получили допуск на полеты в Каппадокию из столицы, Краснодара, Минвод, Сочи и Ростова-на-Дону, но даты открытия рейсов не назвали. Срок безвизового пребывания — до 30 суток.

На Кубе, где находятся популярные курорты Кайо-Коко, Санта-Клара и Варадеро, туристы могут находиться 90 суток. В январе Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала о том, что туроператор Pegas Touristik продлил полетную программу из Москвы на Кубу на лето-2023. Как и в текущем зимнем сезоне, туроператор продолжит летать по двум направлениям — Варадеро и Кайо Коко — в партнерстве с авиакомпанией Nordwind. Кроме того, туроператор Fun&Sun поставил полетные программы на прямых рейсах на Кубу и рассматривает возможность сформировать туры и "Интурист".

Аналогичный срок безвизового пребывания у Венесуэлы, но прямого авиасообщения между странами пока не ожидается. Ранее министр туризма Венесуэлы Али Падрон заявил, что его страна намерена превратиться в самое желаемое направление для российских туристов. Вице-премьер РФ Александр Новак позже сообщил, что организация туристической инфраструктуры на венесуэльских курортах является перспективным направлением сотрудничества для России и Венесуэлы. Срок нахождения в стране — 90 дней.

Путешественники могут отправиться в Израиль по заграничному паспорту, который на момент въезда действует ещё полгода или больше. Срок безвизового пребывания в стране — до 90 дней. В Сербии — 30 суток, в Доминикане — до 60 дней.

Шри-Ланка, согласно данным АТОР, является одним из популярных направлений для отдыха у россиян. Как ранее сообщала АТОР, с начала года почти каждый третий турист на Шри-Ланке был из России, и из-за столь высокого спроса ведущие туроператоры организовывают дополнительные туры в страну. По словам посла России в Коломбо и на Мальдивах Левана Джагаряна, Россия занимает первое место по количеству туристов на Шри-Ланке. Для посещения Коломбо нужно оформить электронное разрешение на въезд. Также его можно получить в аэропорту по прилету. Срок пребывания — 30 дней. Россиянам раскрыли, можно ли выгодно взять отпуск в майские праздники

Лаос — еще одна страна Юго-Восточной Азии, власти которой установили безвизовое посещение для россиян на 30 дней. После этого срока можно выехать из страны в соседний Таиланд и вернуться обратно.

Условия въезда и пребывания в Таиланде стали более выгодными для россиян: срок пребывания с целью туризма увеличен до 45 дней.

В марте Китай разрешил въезд в страну иностранным туристам. Постепенно авиасообщение с Китаем возобновляется. Например, уже сейчас много прямых рейсов в Пекин из Москвы. Большинство потенциальных туристов интересуется в Китае пляжным отдыхом на острове Хайнань. Вице-президент АТОР Артур Мурадян полагает, что безвизовые групповые поездки между Россией и Китаем могут начаться до конца мая.

ДОСТУПНАЯ ЭКЗОТИКА

Выездной туризм в процессе кардинальных изменений: российские путешественники переориентируются на более открытые регионы. В связи с этим, страны Азии и Африки все чаще предлагают России наладить прямое авиасообщение.

Запуска прямых рейсов и приезда туристов ждёт Мьянма. Сейчас Россия прорабатывает авиасообщение со страной. Планируется, что перелеты будут осуществляться из аэропортов Москвы, Новосибирска и Екатеринбурга в аэропорты Янгон и Мандалай. Ожидается, что прямые рейсы между Янгоном, крупнейшим городом Мьянмы, и Владивостоком могут начаться в 2023 году.

Кроме того, Зимбабве настроена на открытие прямого авиасообщения с Россией, Непал ведет переговоры о возобновлении прямых рейсов из России в Катманду. Названо самое популярное направление туризма у россиян на весну и лето

Власти Малайзии пытаются убедить руководство российской компании "Аэрофлот" открыть прямые рейсы в Куала-Лумпур. Три крупные малайзийские авиакомпании — Malaysia Airlines, Air Asia и MasWings находятся в процессе обсуждения прямых рейсов в Москву. По словам замдиректора российского отделения агентства Tourism Malaysia Зулкифли Бин Мохамеда, в Малайзии везде принимают Union Pay, ведутся переговоры по введению карты "Мир". Тем не менее, многие туроператоры предлагают покупать туры в Малайзию, в которые включено абсолютно все — за них можно заплатить в России в рублях.

Также Москва ведет диалог о возобновлении полетов во Вьетнам. Правительство страны одобрило продление с 15 до 45 дней срока безвизового пребывания граждан ряда стран, в том числе России, парламент рассмотрит инициативу в мае. Помимо Вьетнама, прорабатывается возобновление авиасообщения в Монголию, Южную Корею, Саудовскую Аравию.

Для отдыха в Индонезии, граждане России могут получить 30-дневную туристическую визу прямо в индонезийском аэропорту, включая аэропорт города Денпасар на острове Бали. Прямые рейсы из Москвы в Джакарту и на Бали могут запустить до начала лета 2023 года. Национальный минтранс заинтересован в том, чтобы российские авиакомпании летали в Индонезию, а также российские авиалинии "Аэрофлот" и Nordwind.

Также российскими авиакомпаниями прорабатывается возможность начала выполнения полетов в страны африканского континента — Эфиопию, ЮАР и Тунис.

В марте власти Аддис-Абебы упростили визовый режим для граждан России. Теперь туристы из России, посещающие Эфиопию, могут получить визу по прибытии, без оформления ее онлайн или в посольстве. Для поездки в Преторию и Тунис виза не нужна, если срок пребывания не продлится более 90 дней в течение года.