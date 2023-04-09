МАХАЧКАЛА, 9 апр — ПРАЙМ. Дагестан нуждается в увеличении количества отелей в связи с тем, что на сегодня спрос на отдых в регионе превышает предложение, заявил РИА Новости министр по туризму и народным художественным промыслам республики Эмин Мерданов. Названо наилучшее время покупки валюты для отдыха на майских праздниках

"Спрос на отдых в регионе значительно превышает предложение. Безусловно, мы нуждаемся в улучшении инфраструктуры, в увеличении количества отелей, гостиниц, в увеличении количества номерного фонда", — сказал Мерданов.

По словам министра, отели в республике на майские праздники полностью загружены. "Вы можете провести эксперимент, позвонить в любую из гостиниц, попытаться забронировать номер на майские праздники — не получится", — сказал собеседник агентства.

В 2022 году Дагестан, по данным властей республики, посетили более 1,5 миллиона туристов. Как отметил Мерданов, в этом году ожидается рост туристического потока, но насколько — зависит от того, насколько увеличится номерной фонд. "Я уверен, вся емкость будет заполнена желающими посетить нашу республику", — сказал министр.

Ранее в пресс-службе туроператора Fun&Sun рассказали РИА Новости, что Дагестан у них входит в топ-5 популярных направлений на майские праздники. По данным туроператора "Интуриста", Дагестан в числе самых популярных экскурсионных туров на майские праздники по объему бронирований.