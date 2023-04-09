ПРАГА, 9 апр — ПРАЙМ. С начала 2023 года в Чехию стало прибывать больше российских туристов, чем в предыдущем году, хотя это, в основном, граждане РФ, постоянно проживающие в зарубежных странах, прежде всего, в европейских, сообщил РИА Новости замглавы Ассоциации турагентств Чехии Ян Папеж. Названы страны с самой высокой инфляцией

"Некоторые из тех россиян, которые посетили Чехию в минувшем году, добирались сюда через Турцию и Катар, но, в основном, это были те граждане РФ, которые постоянно проживают в других странах, прежде всего, в европейских. Некоторые из них приезжали сюда с опаской, не зная, как отнесутся к ним местные жители и обслуживающий персонал. Когда выяснилось, что ничего плохого россиян здесь не ждет, их поток стал постепенно расти. Ожидаем, что в 2023 году мы примем гораздо больше туристов из РФ, чем в прошлом году", — сказал Папеж.

По словам Папежа, в 2022 году в Чехии побывало лишь около 10-15 тысяч россиян. На фоне прежних сезонов — это капля в море. Перед эпидемией ковида и конфликтом на Украине в Чехию ежегодно приезжало, как минимум, по 350-370 тысяч туристов из РФ. В особенно незавидной ситуации оказались Карловы Вары, который раньше нередко называли "русским городом". Здесь из-за отсутствия россиян закрылось множество магазинов и кафе, до сих не работают многие гостиницы. Это такой полумертвый город. Ощущается нехватка россиян и в Праге, особенно в элитных гостиницах и ресторанах, отметил Папеж.

Более других в 2022 году "потратились" в Чехии туристы из Германии, на ночлег в местных гостиницах, питание и развлечения у них ушло 18 миллиардов крон (около 820 миллионов долларов). Далее идут поляки и словаки — примерно по 12 миллиардов крон (около 545 миллионов долларов). То есть, естественную тройку лидеров составляют граждане трех соседних стран.

В целом доходы Чехии от приезда зарубежных туристов в 2022 году составили 118 миллиардов крон (около 5,3 миллиарда долларов), что примерно на 50 миллиардов крон (около 2,3 миллиарда долларов) выше по сравнению с 2021 годом, но по-прежнему меньше, чем в последний доковидный 2019 год — 167 миллиардов крон (около 7,6 миллиарда долларов).

"Кроме прочего, коронавирус "унес в небытие" около 300 не выдержавших испытание пандемией турагентств. Это составляет ровно треть из 900 турагентств, входивших прежде в состав нашей ассоциации", — отметил Папеж.

По словам Папежа, у пандемии есть и одна светлая страничка — благодаря ей возросло и продолжается держаться на высоком уровне число поездок жителей Чехии по собственной стране. В 2022 году местные гостиницы, пенсионы и кемпинги приняли 12,1 миллиона соотечественников, что на 9% выше, чем даже в доковидном 2019 году.