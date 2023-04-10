МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Сервис МТС Travel позволит бесплатно пользоваться международным роумингом в случае бронирования отеля за границей до 31 мая, тогда как в поездки можно отправиться до конца лета, но пока эта мера временная, компания рассматривает возможность по предоставлению этой опции на постоянной основе, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса. Поведение украинских туристов на Кипре привело в ярость поляков

"МТС Travel предоставит международный роуминг за зарубежные бронирования отелей — клиенты, которые оформят бронирование на МТС Travel, получат 100-процентную скидку на роуминговую опцию", — рассказали в сервисе.

Предложение появилось в преддверии майских выходных и летних отпусков. Чтобы воспользоваться опцией, необходимо забронировать отель на сервисе до 31 мая 2023 года. При этом даты самого бронирования могут быть до 31 августа. "Мы не исключаем, что сохраним бесплатный роуминг за бронирования зарубежных отелей и после мая, это будет зависеть от интереса клиентов к услуге", — уточнили в компании.

Собственный сервис бронирования отелей появился в экосистеме МТС летом 2022 года. Для развития отельного направления МТС Travel в июле приобрел компанию "Броневик" (бренд Bronevik.com), одного из крупнейших российских консолидаторов отелей. "Броневик" имеет прямые контракты с 50 тысячами объектов по России и за рубежом, отельной базой компании пользуются все крупные российские сервисы бронирований.