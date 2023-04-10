МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Туроператор Pegas Touristik поставил программы в Грецию на лето, у компании есть гарантированные блоки мест на рейсах авиакомпаний Southwind или Turkish Airlines с пересадкой в Анталье, сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР). В Чехии ожидают рост потока российских туристов в 2023 году

"В продаже туроператора Pegas Touristik появились туры на Крит с вылетами из четырех городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Перми — с пересадкой в Анталье. До Антальи туристы могут добраться рейсами авиакомпаний Southwind или Turkish Airlines, а из Антальи в Ираклион их доставит Southwind", — рассказали в ассоциации, уточнив, что у туроператора есть гарантированные блоки мест у авиакомпаний.

Там добавили, что продолжительность туров: от 3 до 28 ночей. "Полетная программа из Москвы на Крит с пересадкой в Анталье стартует 26 мая: запланировано 2 частоты в неделю (вторник и пятница). При перелете из столицы и обратно маршрут будет следующим: Москва – Анталья – Крит, при перелете обратно – Крит – Анталья – Москва", — указали в АТОР.

В ассоциации напомнили, что для поездки в Грецию нужна шенгенская виза. Стоимость оформления визы в Москве для граждан России (взрослые и дети с 12 лет) составит 140 евро, для детей до 11 лет (включительно) – 50 евро. "На сегодняшний день сроки рассмотрения документов на греческий шенген для граждан РФ у Pegas Touristik составляют от 15 рабочих дней (не считая день сдачи документов на визу в офис туроператора и день подачи в визовый центр Греции), для иностранных граждан – от 20 рабочих дней (на тех же условиях)", — пояснили в ассоциации.

Стоимость путевки в начале июня на Крит с вылетом из Москвы и пересадкой в Анталье на семь ночей при бронировании проживания в отеле три звезды на "все включено" начинается от 153,9 тысячи рублей на двоих.