МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил направить на развитие туристической инфраструктуры взносы иностранцев в бюджет от стоимости сделок по уходу из страны. Данное поручение опубликовано на сайте Кремля. В Чехии ожидают рост потока российских туристов в 2023 году

"Правительству Российской Федерации:… обеспечить направление на цели развития туристической инфраструктуры средств, полученных в результате уплаты добровольных взносов в федеральный бюджет при совершении сделок по отчуждению активов иностранных резидентов, связанных с недружественными государствами, в части взносов, рассчитанных от сумм сделок, представляемых на заседаниях подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций Минэкономразвития России", — сказано в документе.

Срок исполнении поручения — 1 июля 2023 года. Ответственным за его исполнение является премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Также президент поручил кабмину оказать дополнительную финансовую помощь туристическим организациям Крыма и Севастополя с целью сохранения на них занятости и работоспособности, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации: оказать дополнительную поддержку организациям туристической отрасли Республики Крым и г. Севастополя за счет средств национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в целях сохранения занятости и работоспособности таких организаций… Срок — 1 июля 2023 года", — сказано в поручении. Туроператор Pegas Touristik запустил летние программы в Грецию

Ответственным за его выполнение также является Мишустин.

В середине марта на совещании с президентом министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что турпоток в Крым в 2022 году относительно 2021 года просел на треть. Министр предложил 10%, которые платят иностранные компании при выходе из российских активов в бюджет РФ, которые поступают в министерство, направить на поддержку туротрасли Крыма и Севастополя. И выплатить по 4 МРОТа при условии, что компании сохраняют коллективы. Решетников уточнял, что "цена вопроса" соответствующих мер — "от 2 до 2,5 миллиарда рублей".

В конце марта Минфин сообщил, что в условия ухода из России для компаний из недружественных стран вносятся изменения. Так, при выходе из российских активов они будут обязаны заплатить не менее 10% в бюджет РФ от половины их рыночной стоимости. Кроме того, компании обязаны будут добровольно направлять в федеральный бюджет не менее 10% от рыночной стоимости соответствующих активов, в случае если продажа активов осуществляется с дисконтом более 90% от рыночной стоимости.

Кроме того, Путин поручил кабмину до 1 сентября доложить о мерах по выравниваю уровня доходов жителей Крыма и Севастополя со средними показателями по стране. Данное поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти Республики Крым и г. Севастополя принять комплекс мер, направленных на поэтапное сокращение отклонения уровней доходов населения Республики Крым и г. Севастополя от средних по России, а также от Краснодарского края и Ростовской области. Доклад — до 1 сентября 2023 года, далее — один раз в полгода", — сказано в документе

Ответственными за исполнение поручения назначены Мишустин, глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.