АНКАРА, 11 апр — ПРАЙМ. Число прибывших в Анталью иностранных туристов превысило один миллион человек, наибольший наплыв был замечен из России, передает агентство Anadolu со ссылкой на администрацию губернатора Антальи. Туроператоры начали снижать цены на отдых в Турции

"Туристический рекорд прошлого года был побит еще две недели назад. В прошлом году в период с 1 января по 23 апреля Анталью посетил 1 миллион иностранных туристов, тогда как в период с 1 января по 9 апреля текущего года в регион прибыло 1072742 иностранных туриста", — передает издание.

Сообщается, что "заданная цель в 1 миллион иностранных туристов была достигнута на две недели раньше, чем в прошлом году".

"Наибольшее число туристов в Анталью прибыло из России, Германии, Великобритании и Польши", — уточнило агентство.