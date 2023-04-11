СМИ: россияне стали лидерами среди иностранных туристов, посетивших Анталью
Anadolu: больше всего иностранных туристов приехало в Анталью в первом квартале из России
Читать 1prime.ru в
АНКАРА, 11 апр — ПРАЙМ. Число прибывших в Анталью иностранных туристов превысило один миллион человек, наибольший наплыв был замечен из России, передает агентство Anadolu со ссылкой на администрацию губернатора Антальи.
"Туристический рекорд прошлого года был побит еще две недели назад. В прошлом году в период с 1 января по 23 апреля Анталью посетил 1 миллион иностранных туристов, тогда как в период с 1 января по 9 апреля текущего года в регион прибыло 1072742 иностранных туриста", — передает издание.
Сообщается, что "заданная цель в 1 миллион иностранных туристов была достигнута на две недели раньше, чем в прошлом году".
"Наибольшее число туристов в Анталью прибыло из России, Германии, Великобритании и Польши", — уточнило агентство.
https://1prime.ru/tourism/20230411/840344101.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.