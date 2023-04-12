МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Банк России считает недопустимым навязывание потребителям страховки при приобретении другого продукта или услуги и намерен расширить периметр своего мониторинга, включив в него турорператоров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ.

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"Банк России считает недопустимым навязывание потребителю страховки при приобретении другого продукта или услуги. Мы неоднократно вместе с Роспотребнадзором обращали внимание страховщиков и продавцов авиа- и железнодорожных билетов, которые выступают в данном случае агентами страховых компаний, на то, что заранее автоматически проставленное согласие на покупку страховки лишает потребителя возможности осознанного выбора", — сказали в пресс-службе ЦБ.

"Однако для нас важным направлением является превентивный поведенческий надзор: мы анализируем данные из открытых источников, в том числе сайтов финансовых организаций и их агентов, и принимаем меры, не дожидаясь накопления жалоб по той или иной проблеме. В ближайшее время мы намерены расширить периметр такого мониторинга, в него войдут также туристические операторы. Информацию обо всех выявленных нарушениях передадим в Роспотребнадзор", — добавили там же.

В ЦБ напомнили, что в марте 2022 года Банк России и Роспотребнадзор выпустили совместное информационное письмо, адресованное как страховым компаниям, так и страховым агентам, то есть сервисам по продаже билетов, агрегаторам, самим перевозчикам. В письме регуляторы предупредили, что нарушения права потребителей на свободный выбор услуг могут повлечь за собой ряд установленных законодательством последствий.

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"В 2022 и в начале 2023 года Банк России провел несколько раундов мониторинга исполнения этих рекомендаций. Мы проверили 24 сайта перевозчиков и сервисов продажи билетов и выявили заранее проставленные согласия в подавляющем большинстве случаев. После принятия мер некоторые страховые компании и их агенты изменили бизнес-процессы, однако другие ограничились формальным подходом", — сказали в пресс-службе.

Как указали там же, эта проблема регулярно поднимается на встречах Банка России со страховым сообществом по итогам проверок, информация также передается в Роспотребнадзор, который инициирует судебные разбирательства по вопросу предустановленных согласий.

При этом число жалоб, поступающих в Банк России по этой проблеме, крайне незначительно, что может объясняться невысокой стоимостью страхового продукта (порядка 500 рублей). По этой же причине граждане редко обращаются с жалобами или заявлениями об оформлении отказа от страховки в страховые организации, добавили в ЦБ.