Туристам грозит тюрьма за ввоз фруктов в Таиланд, предупреждает правительство
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства Таиланда напомнило туристам, что ввоз свежих фруктов в страну без фитосанитарного сертификата может повлечь за собой штраф в размере 20 тысяч бат (580 долларов) или тюремное заключение сроком на один год, сообщает портал Asean News.
По данным издания, министр сельского хозяйства Таиланда Рапипхат Чантарасривонг подчеркнул, что как тайские, так и иностранные туристы подпадают под действие этого закона, и его нарушение может привести к штрафам и к тюремному заключению.
"Сейчас в Таиланде сезон туризма, когда многие тайцы возвращаются на родину, а туристы приезжают отдыхать. Многие привозят с собой разные фрукты, такие как хурма и виноград, которые дешевле, чем в Таиланде. Мы хотели бы предупредить, что такое поведение является нарушением закона, даже если оно непреднамеренное", — приводит портал слова министра.
Чантарасривонг добавил, что министерство сельского хозяйства и отдел по связям с общественностью аэропортов Таиланда сотрудничают для обеспечения соблюдения этого закона. В случае его нарушения, виновнику помимо тюремного срока и штрафа грозит конфискация и уничтожение спорного имущества, то есть ввезенных фруктов.
В июне 2022 года супружеская пара из Великобритании была остановлена в аэропорту Суварнабхуми за попытку пронести спрятанные в багаже манго. В октябре того же года группа туристов из Малайзии была арестована в международном аэропорту Дон Муанг в Бангкоке за попытку ввезти дуриан в страну без надлежащих документов. Ранее в апреле австралийский турист был задержан в международном аэропорту Пхукета за попытку контрабанды папайи и кокоса без необходимых разрешений.
https://1prime.ru/tourism/20230412/840349241.html