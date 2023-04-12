МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства Таиланда напомнило туристам, что ввоз свежих фруктов в страну без фитосанитарного сертификата может повлечь за собой штраф в размере 20 тысяч бат (580 долларов) или тюремное заключение сроком на один год, сообщает портал Asean News. В Чехии ожидают рост потока российских туристов в 2023 году

По данным издания, министр сельского хозяйства Таиланда Рапипхат Чантарасривонг подчеркнул, что как тайские, так и иностранные туристы подпадают под действие этого закона, и его нарушение может привести к штрафам и к тюремному заключению.

"Сейчас в Таиланде сезон туризма, когда многие тайцы возвращаются на родину, а туристы приезжают отдыхать. Многие привозят с собой разные фрукты, такие как хурма и виноград, которые дешевле, чем в Таиланде. Мы хотели бы предупредить, что такое поведение является нарушением закона, даже если оно непреднамеренное", — приводит портал слова министра.

Чантарасривонг добавил, что министерство сельского хозяйства и отдел по связям с общественностью аэропортов Таиланда сотрудничают для обеспечения соблюдения этого закона. В случае его нарушения, виновнику помимо тюремного срока и штрафа грозит конфискация и уничтожение спорного имущества, то есть ввезенных фруктов.

В июне 2022 года супружеская пара из Великобритании была остановлена в аэропорту Суварнабхуми за попытку пронести спрятанные в багаже манго. В октябре того же года группа туристов из Малайзии была арестована в международном аэропорту Дон Муанг в Бангкоке за попытку ввезти дуриан в страну без надлежащих документов. Ранее в апреле австралийский турист был задержан в международном аэропорту Пхукета за попытку контрабанды папайи и кокоса без необходимых разрешений.