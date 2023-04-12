МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Российские туроператоры Fun&Sun, Anex Tour, Pegas Touristik и "Интурист" продлили чартерные туристические программы в Таиланд на лето, полеты запланированы на Пхукет и в Паттайю, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Власти Таиланда предупредили туристов о тюремном сроке за ввоз фруктов

"С учетом продления Pegas Touristik полетной программы в Таиланд, летом в эту страну на чартерах смогут летать туристы уже четырех туроператоров. Путешественники Anex Tour, Fun&Sun и "Интуриста" полетят в Паттайю из Москвы на Red Wings, а Pegas Touristik будет возить туристов на Пхукет на рейсах авиакомпании "Икар" из пяти городов", — рассказали в АТОР.

В пресс-службе Fun&Sun РИА Новости уточнили, что спрос на летние путевки в Таиланд хоть и ниже, чем в зимние месяцы, ввиду большого выбора направлений, но россияне активно покупают туры как на майские праздники, так и на июль и август.

"С 1 мая летаем два раза в неделю из Москвы в Паттайю. Там в это время меньше выражен сезон дождей, и достаточно комфортная погода. Это дает возможность для экскурсионных программ. Хорошая глубина продаж на июль и август — сезон отпусков. Также на майские хороший спрос. Вылеты в мае и июне, традиционно, продаются немного слабее", — указали в компании.

В пресс-службе Anex Tour агентству рассказали, что пока программы в Паттайю запланированы только из Москвы, но в туроператоре работают над вариантами отправления из регионов России.