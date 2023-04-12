МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Стоимость путевок из России в Египет в марте по сравнению с февралем выросла на 16,5%, увеличились и цены на поездки к черноморскому побережью и в Крым — на 12%, следует из данных Росстата. Россия и Египет договорились о сотрудничестве в таможенной сфере

"В марте среди услуг зарубежного туризма увеличились цены на поездки: на отдых в Египет – на 16,5%, Турцию – на 13,4%, Беларусь – на 10,7%, отдельные страны Средней Азии – на 7,7%, страны Закавказья – на 5,5%, ОАЭ – на 4,0%, отдельные страны Юго-Восточной Азии – на 3,2%", — сообщили в Росстате.

При этом в ведомстве также рассказали о росте цен на услуги внутреннего туризма и отдыха в России. "Стоимость поездок на отдых на Черноморское побережье и в Крым (выросла — ред.) – на 12,0%, экскурсионных туров – на 3,4%", — указали в Росстате.

По данным ведомства, подорожало за отчетный период на 2,9% размещение в трехзвездочных отелях, в гостиницах с четырьмя-пятью звездами – на 2,2%, в отелях с одной звездой и мотелях – на 1,3%, в гостиницах с двумя звездами – на 1,2%. Речные круизы за месяц увеличились в цене на 2,7%, а поездки в санатории — на 1,2%. Путевки в дома отдыха и пансионаты поднялись в цене на 0,9%, автобусные экскурсии – на 0,6%.

Кроме того, согласно статистике, стоимость авиаперелета экономическим классом по России подорожала на 7,9%.