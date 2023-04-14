МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Европейцы продолжают ездить в Россию как в туристических, так и в деловых целях, несмотря на антироссийскую риторику, сообщил директор консульского департамента Министерства иностранных дел РФ России Алексей Климов. АТОР не увидела ажиотажного спроса на шенгенские визы у россиян

"Абсолютные цифры свидетельствуют о том, что заинтересованность как в деловых, так и туристических поездках в Россию со стороны граждан европейских стран, несмотря на развернутую в них антироссийскую пропаганду, в целом сохраняется", — сказал он агентству РИА Новости.

При этом в сравнении с допандемийными годами показатели снизились примерно в десять раз и остаются очень низкими, отметил дипломат.

По словам Климова, в первом квартале текущего года российские загранучреждениям в странах Европы выдали 48,5 тысячи виз, из которых 27,6 тысячи – туристические, 8,2 тысячи – деловые. Дальнейшая ситуация будет определяться темпами восстановления транспортной логистики, считают в МИД.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9:00 мск