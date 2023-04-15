МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Сервис бронирования отелей МТС Travel составил топ пять самых неочевидных мест для путешествия по России на майские праздники, в этих локациях можно избежать суеты, скопления отдыхающих, очередей в музеи и высоких цен на отели, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. Туроператор назвал страны, которые станут альтернативой Турции для россиян

Первая в рейтинге — Астрахань. Поводов посетить этот регион на майские праздники немало: это и рыбалка, и прогулки по городу, и созерцание цветущих степей, усыпанных маками и тюльпанами. Еще нет изнуряющей жары, так что отдых на открытом воздухе пройдет в комфортных условиях. "Период цветения маков и тюльпанов длится всего две-три недели. Но не во все места, где цветут маки, легко добраться, однако местные гиды проводят туда экскурсии на подготовленных внедорожниках", — уточнили в сервисе.

"Ночевка в Астрахани на майские праздники стоит примерно 4 тысячи рублей, однако в городе можно найти более бюджетные варианты апартаментов и мини-отелей, цены на проживание в которых в среднем колеблются в районе 2-3 тысяч рублей в сутки", — рассказали аналитики.

Еще одним неочевидным направлением на майские может стать Кировск в Мурманской области.

"Любители горных лыж и сноубордов, желающие продлить сезон катания, могут поехать в Кировск, где снежный покров сохраняется до июня. Вокруг города расположились сразу три горнолыжных центра: "Большой Вудъявр", "Кукисвумчорр" и "Хибины Сноу Парк", — рассказали в МТС Travel.

Последний из перечисленных горных курортов — совсем небольшой, первоначально он задумывался как детская школа катания. На самом крупном курорте "Большой Вудъявр" для гостей подготовлены 24 трассы разного уровня сложности. Прямо на горе можно поужинать в ресторане с панорамным видом на горы. Центр "Кукисвумчорр" популярен среди любителей фрирайда, но в мае следует быть особенно осторожными, в горах повышается лавиноопасность.

Эксперты советуют в свободное от катания время съездить в арт-парк "Таинственный лес", музейно-выставочный центр "Апатит" или в полярно-альпийский ботанический сад. "По данным МТС Travel, в Кировске отель обойдется в среднем в 7 тысяч рублей за ночь. Для бронирования в городе также доступны мини-отели, средняя стоимость проживания в которых в сутки ниже на тысячу рублей", — указали в сервисе.

ПИРОГИ, СЫР И ЦВЕТУЩИЕ ГОРЫ

"В Северную Осетию на майские праздники МТС Travel рекомендует отправиться, чтобы насладиться масштабом и красотой местной природы, посмотреть на старинную архитектуру русского Кавказа на фоне гор и попробовать настоящие осетинские пироги. Во Владикавказе в хорошем состоянии сохранилось множество зданий, построенных в конце XIX — начале XX веков. А на красивой набережной Терека, который течет вдоль всего города, можно найти приятные кафе", — рассказали в компании. Легкий путь: куда россияне могут улететь прямым рейсом и без визы

Одна из интересных исторических достопримечательностей, расположенных в окружении природных красот Осетии — Даргавский некрополь. Это 97 фамильных склепов, похожих на пирамиды, первые захоронения в которых датируются XVII веком. "Средняя цена за ночь в отеле во Владикавказе на майские праздники составляет 7 тысяч рублей в сутки. Однако для категории городских апартаментов она значительно ниже — 3 тысячи рублей", — свидетельствуют данные МТС Travel.

Необычным регионом для проведения майских праздников, по мнению сервиса, может стать Адыгея. Здесь и карстовые воронки, и пещеры, и густые леса, и горные плато. Одно из главных природных мест Адыгеи — горячие термальные источники. Рядом с большинством источников расположены туристические базы, санатории и спа-отели. Особенно много источников в Майкопском и Каменномостском районах, возле поселков Гузерипль и Гуамка, близ станицы Даховской.

В Адыгее можно взобраться на Чертов палец или спуститься в Большую Азишскую пещеру, сходить на водопады Руфабго или прогуляться по Гранитному каньону. "И хотя для знакомства с адыгейской кухней стоит отправиться в отдельный гастротур, даже в рамках непродолжительной поездки стоит попробовать некоторые национальные блюда: щипс, лилибж, халюж и, конечно, настоящий адыгейский сыр. Средняя стоимость проживания в Адыгее в мае, по данным МТС Travel, составляет 6 тысяч рублей в сутки, но можно найти варианты отелей, ночь в которых стоит на две тысячи дешевле", — сказали в сервисе.

В начале мая просыпается и богатая природа Алтайского края. Знаменитая горная река Катунь полностью освобождается ото льда, а склоны гор из-за начала сезона цветения приобретают яркие краски. В конце весны на Алтае цветут медуница, ветреница и маральник. Благодаря цветению последнего все склоны Алтая становятся розово-лиловыми. "Масштаб и красота цветения завораживают. Но продолжается оно всего две-три недели, поэтому туристам, приезжающим на майские выходные, особенно везет. В последние годы на Алтае даже появилась традиция любования маральником, аналогичная японской ханами (традиция любования цветами — ред.)", — рассказали в компании.

"На Алтае, помимо отелей, множество турбаз, глэмпингов и других мест, где можно остановиться. По данным МТС Travel, стоимость проживания в среднем составляет 8 тысяч рублей в сутки. Для категории мини-отелей средняя цена в два раза ниже — 4 тысячи рублей за ночь", — заключили в сервисе.