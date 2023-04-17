МЭР и ФАС договорились о мониторинге цен на туристические услуги
Минэкономразвития и ФАС договорились о мониторинге цен на туристические услуги
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МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Минэкономразвития (МЭР) и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России договорились об организации мониторинга цен на туристические услуги по аналогии с транспортом, сообщил журналистам директора департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности МЭР России Дмитрий Веригин.
"Минэкономразвития России была достигнута договоренность с ФАС об организации мониторинга (цен — ред.) на туристические услуги", — заявил он. РИА Новости направило запрос в антимонопольную службу.
Он уточнил, что это добавится к мониторингу цен на транспортные услуги, чтобы "понимать весь спектр". Министерство, по его словам, также договорилось о переходе на цифровую платформу, в том числе для мониторинга туристического потока и транспортной загруженности.
"Также, возможно, мы выйдем с инициативой формирования некого индикатора туристической доступности", — добавил Веригин.
https://1prime.ru/tourism/20230417/840396460.html
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