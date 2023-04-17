МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Минэкономразвития (МЭР) и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России договорились об организации мониторинга цен на туристические услуги по аналогии с транспортом, сообщил журналистам директора департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности МЭР России Дмитрий Веригин. Аналитик рассказал, при каких условиях рынок не заметит уход нерезидентов

"Минэкономразвития России была достигнута договоренность с ФАС об организации мониторинга (цен — ред.) на туристические услуги", — заявил он. РИА Новости направило запрос в антимонопольную службу.

Он уточнил, что это добавится к мониторингу цен на транспортные услуги, чтобы "понимать весь спектр". Министерство, по его словам, также договорилось о переходе на цифровую платформу, в том числе для мониторинга туристического потока и транспортной загруженности.

"Также, возможно, мы выйдем с инициативой формирования некого индикатора туристической доступности", — добавил Веригин.