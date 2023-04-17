МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Сокращение безвизового режима для туристов в Таиланде не отразилось в худшую сторону на турпотоке из РФ в эту страну — напротив, отмечается увеличение спроса, так как на показатель больше влияют цены и число рейсов, рассказал РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. МЭР и ФАС договорились о мониторинге цен на туристические услуги

В конце марта в Таиланде завершилось действие временного режима, по которому иностранным туристам из 64 стран, в том числе из России, имеющим право на безвизовый въезд в страну, предоставлялось 45 дней безвизового пребывания вместо обычных 30. Эту меру вводили в сентябре 2022 года для того, чтобы привлечь иностранных туристов на более длительный срок пребывания и тем самым восстановить сектор въездного туризма после пандемии и связанных с ней ограничений.

"Туристическая поездка длится от 7 до 14 дней, и поэтому даже 30 дней — это достаточное количество. Таиланд показывает, наоборот, увеличение динамики — фактически, мы восстановили допандемийные объемы благодаря туристическим рейсам и регулярным рейсам, которые сейчас есть из разных городов России", — отметил Горин.

Он добавил, что за три месяца 2023 года Таиланд посетили более полумиллиона российских туристов, рост турпотока "продолжается на уровне 15-20%" к 2022 году. Эта страна вошла в топ популярных вместе с Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами, ее выбирают как те, кто путешествует самостоятельно, так и те, кто летит на отдых организованной группой.

"Здесь больше значат не срок безвизового режима, а количество авиационных рейсов и цены", — объяснил Горин, добавив, что на спросе также отражается курс валюты.