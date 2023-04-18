МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Каждый второй россиянин готов потратить на отдых в майские праздники не более 20 тысяч рублей, при этом почти треть не планируют расходовать средства на эти цели, говорится в исследовании банка "Открытие" и "Росгосстраха", которое есть в распоряжении РИА Новости. СМИ: пассажиры просят ослабить запрет на пронос воды в самолет

В материалах указывается, что "52% опрошенных готовы потратить на майские каникулы не больше 20 тысяч рублей". При этом 12% надеются уложиться в 20-50 тысяч, а 5% намерены раскошелиться на 50-100 тысяч рублей. "По 1% тех, кто отводит на отдых в майские каникулы бюджет в 100-200 тысяч рублей и свыше 200 тысяч. При этом почти 30% намерены обойтись без специальных трат на майские праздники", — говорится в сообщении.

По данным авторов исследования, 38% россиян намерены провести майские каникулы на даче или в загородном доме, 30% будут отдыхать дома, а 16% вообще не планируют отдыхать в эти дни и намерены работать. В путешествие по России собираются 12% опрошенных, за границу — 2%, остальные не определились с планами.

Эксперты также выяснили, что лишь 8% уже забронировали поездку на майские праздники и купили билеты. Так, 60% не бронируют поездку, потому что не собираются никуда уезжать. А 21% не делают этого, потому что не определились окончательно со своими планами, еще 7% намерены бронировать поездку и покупать билеты в последний момент. Остальные сообщили, что им такая бронь не требуется.

Исследование провели 10-14 апреля по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.