БЕЛЕК, 18 апр — ПРАЙМ. Популярный чат-бот с искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT может помочь турбизнесу в реализации путевок, предложив несколько вариантов для отдыха, сообщил гендиректор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов. СМИ: на Бали разместили предостерегающие туристов билборды на русском языке

Глава компании отметил, что по оценкам "Яндекса", к 2024 году доля онлайн продаж в туризме вырастет на 25%. "Мы видим как информационные технологии активно проникают к индустрию туризма. Мы с командой сейчас тестируем ChatGPT и видим, что его возможности очень высокие. Конечно, пока не идет речь о новом канале продаж, но система способна предложить несколько небанальных вариантов в ответ на запрос, если рассказать ей о своих предпочтениях в отдыхе", — сказал Рубцов на фестивале Recharge в Rixos Premium Belek.

Он отметил, что искусственный интеллект активно в свои процессы внедряют такие известные компании, как авиакомпания Emirates и Booking.com, для улучшения качества обслуживания клиентов и оптимизации своей деятельности.