БЕЛЕК, 18 апр — ПРАЙМ. Туристы из России не готовы отказываться от привычного уровня отдыха, но ввиду роста цен на размещение в отелях Турции, зачастую выбирают поездки в Египет, Арабские Эмираты и Таиланд, стоимость отдыха в них порой обходится в два раза дешевле, сообщил гендиректор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов. Мантуров назвал способ исправить торговый дисбаланс с Индией

Путешествие в Турцию этим летом россиянам обойдется на 20-30% дороже, чем годом ранее, средний чек на направлении составляет 226 тысяч рублей, рассказали ранее РИА Новости представители отрасли.

"Глубина продаж туров в Турцию сократилась из-за роста курса валют, в том числе. Ближайшие даты — в районе месяца — закрываются, а вот дальше — не так активно. Но мы заметили тренд — люди не готовы отказываться от своего уровня отдыха. Они не готовы ехать в более дешевый отель. Они хотят остановиться в плюс-минус том же сегменте. Люди готовы менять даты, менять продолжительность, даже ехать в другую страну. Отсюда возникает потребность поехать куда-то еще, кроме Турции", — сказал Рубцов.

Он отметил, что альтернативой Турции выступают Египет, Арабские Эмираты, Таиланд, Шри-Ланка и Мальдивы.

"Те туристы, которые отдыхали в средних пятизвездочных отелях Алании и Кемера, готовы поехать в Египет, потому что история сопоставима, только Египет до 50% дешевле. Есть спрос в эту страну на май и июнь. Клиенты, которые отдыхали обычно в более дорогих отелях, например, в Белеке, но не готовы переплачивать, поедут в Эмираты. Их поездки выйдут на 20-30% дешевле. Плюс некоторые отели ОАЭ дают скидки до 60% в летний сезон", — пояснил глава компании.