МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Развитие внутреннего туризма невозможно без новых объектов гостеприимства в туристически привлекательной местности и по самым высоким мировым стандартам, заявил помощник президента, секретарь Государственного Совета Игорь Левитин на заседании комиссии Госсовета по направлению "Туризм, физическая культура и спорт". Глава Fun&Sun рассказал о пользе ChatGPT для туристического бизнеса

"Открывая заседание, Игорь Левитин отметил, что президентом поставлен ряд ключевых задач перед туристической отраслью по созданию в нашей стране наилучших условий для развития внутреннего туризма. Необходимо строить новые объекты гостеприимства в туристически привлекательной местности и по самым высоким мировым стандартам, включая современные загородные гостиницы, санатории, горнолыжные курорты", — говорится в сообщении.

Особое внимание, по мнению Левитина, следует уделить созданию системы туристических троп, широко востребованных для внутреннего туризма, а также введению специального правового регулирования, позволяющего осуществлять их обустройство комфортной инфраструктурой. При этом нужно взвешенно отнестись к рекреационной деятельности в лесах, так как именно они часто обеспечивают туристическую привлекательность конкретных мест. СМИ: на Бали разместили предостерегающие туристов билборды на русском языке

"Проработанные комиссией предложения участников заседания лягут в основу инициатив по совершенствованию законодательства и будут направлены для дальнейшего использования в работе федеральных и региональных органов исполнительной власти, ответственных за выработку и реализацию государственной политики в сфере туризма", — говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте Кремля, заседание состоялось в формате видеоконференции под председательством Левитина и губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Его участники также обсудили вопросы организации детского туризма, введения курортного сбора в субъектах РФ и поддержки чартерных программ в целях стимулирования спроса внутренних туристических поездок.

В заседании приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков, статс-секретарь — заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков, заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА России" Александр Калинин, представители заинтересованных федеральных и региональных органов исполнительной власти, бизнеса и экспертного сообщества.