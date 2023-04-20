МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Туристический сбор для въезжающих в Таиланд будет введен в сентябре, больше его откладывать не планируется, заявил министр туризма и спорта страны Пипат Ратчакитпракан. Российские туроператоры продлили чартерную программу в Таиланд

Ранее сообщалось, что сбор в размере 300 бат (девять долларов) с иностранцев, въезжающих в Таиланд по воздуху, суше или морю, снова был перенесен с июня 2023 года как минимум на сентябрь из-за сложностей реализации. Это стало уже пятой задержкой с момента первого обсуждения идеи в 2018 году.

"Сбор не будет отменен или перенесен. Министерство рассматривает возможность аутсорсинга, чтобы передать внешним организациям ответственность за сбор платы за все три способа въезда — по воздуху, по суше и по морю — через онлайн-приложения, веб-сайты или киоски", — приводит заявление Ратчакитпракана тайская газета Bangkok Post.

Министр добавил, что власти Таиланда создадут туристический фонд, который будет использовать 60-70% сборов на развитие туристических направлений и строительство новой инфраструктуры.