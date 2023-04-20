МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Интерес к промышленному туризму в РФ резко вырос: по итогам 2022 года в 3 раза, до 800 тысяч туристов, в этом году ожидается рост его популярности еще в 1,5 раза, сообщил замглавы Минпромторга Алексей Беспрозванных. Глава Fun&Sun рассказал о пользе ChatGPT для туристического бизнеса

"Касаемо интереса к промышленному туризму — по итогам прошлого года интерес в 3 раза вырос. И это понятно, потому что, во-первых, внутренний туризм у нас вырос и интересно туристам посмотреть, как производится та или иная продукция. Когда предприятие открывает дверь — это очень здорово", — сказал он в ходе пленарного заседания по подведению итогов Акселератора АСИ по развитию промышленного туризма.

"У нас с каждым годом развивается это направление, и хочу сказать, что при вовлеченности целевой аудитории 800 тысяч в 2022 году, в этом году ждем где-то в 1,5 раза больше, потому что количество участников у нас выросло значительно", — добавил он.

При этом замминистра уточнил, что самой большой популярностью у туристов пользуются предприятия пищевой промышленности (24%), следом идут: легкая промышленность (13%), машиностроение (12%), металлургия и добывающая промышленность (по 7%), а также технопарки и индустриальные парки.