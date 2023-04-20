МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Туроператор Anex Tour расширил ассортимент туров на Шри-Ланку на летний сезон, добавив к пляжному отдыху экскурсионные программы, это позволит туристам экономить на отдыхе, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. Минпромторг отметил рост интереса к промышленному туризму в России

"После анонсирования продления полетной программы на Шри-Ланку из Москвы и высокого спроса на направление туроператором было принято решение расширить ассортимент предлагаемых туров. В летний сезон-2023 путешествие на Шри-Ланку можно объединить с экскурсионным и пляжным отдыхом. По Азии такой формат туров достаточно популярен. Но если подумать про цены, то если турист покупает обычный тур и на месте докупает экскурсии — это будет дороже, чем готовый комбинированный тур с экскурсиями и отдыхом", — рассказали в компании.

Там уточнили, что к бронированию доступны две комбинированные экскурсионные программы на разное количество дней — от двух до трех. В поездку включается посещение культурно-исторических объектов, экскурсии на водопады, в храмы и сады. Туры на Шри-Ланку из Москвы предлагаются на блочных рейсах авиакомпании Red Wings в аэропорт Маттала с мая по октябрь. Стоимость комбинированных путевок с прямым перелетом в мае начинается от 166 тысяч рублей за двоих на восемь ночей, без питания.

В середине марта в Ассоциации туроператоров России сообщили, что российские туроператоры продлили чартерные программы на Шри-Ланку на лето и осень. Это означает, что стоимость туров останется "на приемлемом уровне", уточняли в АТОР. Там также сообщали, что пакетные туры на Шри-Ланку на рейсах Red Wings предлагают туроператоры Fun&Sun, Anex Tour, "Интурист" и ПАКС.