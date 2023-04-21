МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Туроператоры Anex Tour и "Интурист" начали продавать путевки на Кубу на летний сезон с гарантированными местами авиакомпании Nordwind, сообщили РИА Новости пресс-службы компаний. Лавров заявил о согласовании условий по реструктуризации долга Кубы

Ранее продажу туров на Кубу запустил туроператор Fun&Sun. Кроме того, полетную программу из Москвы на Кубу по направлениям Варадеро и Кайо Коко на это лето продлил Pegas Touristik.

"Туроператор Anex Tour сообщил об открытии продаж туров на Кубу на летний сезон и продлении полетной программы. Пакетные предложения сформированы на базе гарантированных блоков мест на рейсах Nordwind в период с 17 мая по 30 октября. Куба является популярным направлением в том числе в летний сезон, и на данный момент в рамках наших продаж это единственное доступное направление в Карибском регионе", — сообщили в пресс-службе компании.

Там уточнили, что в прошлые года программы в Варадеро не приостанавливались на летний сезон, спрос был достаточный для высокой загрузки рейсов. "Поэтому у нас благоприятный прогноз и на это лето", — указали в Anex Tour.

"Куба — популярное круглогодичное направление отдыха, востребованное у россиян. Мы работаем над тем, чтобы предложить нашим туристам больше различных видов туров и в том числе и комбинированные программы с посещением Гаваны и экскурсиями по Острову Свободы", — сообщили агентству в "Интуристе".

В Anex Tour уточнили, что стоимость предложений в конце июня начинается от 216 тысяч рублей за двоих на 10 ночей в отель уровня четыре звезды на "все включено". "В летний сезон отели часто предлагают сезонные спецпредложения, что может сказаться на снижении цены до 35% по сравнению с осенне-зимним периодом", — подчеркнули в компании.