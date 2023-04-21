МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Спрос на туры в Крым на майские праздники в этом году вырос на 15% по сравнению с прошлым годом, сообщил на пресс-конференции вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Росстат зафиксировал рост цен на туры в Египет и на Черное море

"Крым, который в прошлом году потерял порядка 30%, по разным оценкам, в этом году в бронированиях добавил плюс 15%. Хотя общие потери все равно будут", — сказал он, отвечая на вопрос, куда планируют россияне отправиться на майские праздники.

По словам вице-президента РСТ, спрос в Санкт-Петербург, включая Карелию, на этот период вырос на 10-15%. Пользуются спросом на майские также Москва, Подмосковье, Золотое кольцо. По его данным, продолжает быть востребованным Северный Кавказ. "Конечно, не хватает средств размещения. Хотя Дагестан набрал более 30% в плюс", — пояснил он.

Барзыкин также рассказал, что средний чек на отдых по России немного ниже прошлого года и составляет порядка 40 тысяч рублей на человека. "С одной стороны, размещение (подорожало — ред.) на 10-15%, в пиковые даты плюс 20% (на майские или июль-август — ред.). Перелет по стране в целом на уровне прошлого года и даже спецпредложений больше, потому что избыточность бортов", — указал он.

Барзыкин уточнил, что в основном цены на отдых по России выросли на уровень инфляции. "Связано это с тем, что не хотят потерять потребителя, потому что люди не готовы платить больше", — пояснил он.

По информации вице-президента РСТ, выросла и популярность речных круизов — на 40%. Он отметил, что в этом году круизный турпоток по стране может достичь 400 тысяч туристов.