МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Туроператор Fun&Sun с конца апреля запускает чартерные программы в Актау (Казахстан), рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. Еще два российских туроператора открыли продажи летних путевок на Кубу

Накануне на пресс-конференции вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин сообщил о том, что туристические чартерные программы из России в Казахстан могут быть запущены летом этого года.

"Наша чартерная полетная программа из Москвы стартует 14 мая из аэропорта Жуковский. 6 июня к ней присоединятся рейсы из Внуково. Полетные программы также будут выполняться из регионов: из Казани — с 13 мая, а из Екатеринбурга — с 30 апреля", — рассказали в туроператоре.

Там отметили, что продажи путевок в Актау на лето идут активно, есть бронирования вплоть до конца августа. При этом в компании уточнили, что 90% спроса приходится на пятизвездочный отель Rixos Water World Aktau. Стоимость туров в июне на семь ночей на двоих стартует от 216,4 тысячи рублей.