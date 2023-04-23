СУХУМ, 23 апр — ПРАЙМ. Спрос на отдых в Абхазии превышает прошлогодние показатели в среднем на 30%, сообщает минтуризма республики. Сроки начала туристического сезона в Абхазии сдвинулись на месяц

"По данным Минтуризма Абхазии о раннем бронировании, спрос на отдых в Абхазии уже превышает прошлогодние показатели в среднем на 30%", — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшим спросом на майские праздники пользуются отели и гостиницы в Сухуме, Гагре и Новом Афоне. В некоторых объектах размещения процент бронирования составляет 80, в других достигает отметки не выше 30%.

В 2022 году Абхазию посетили 1,1 миллиона туристов. Годом ранее туристический сезон побил рекорд посещаемости за последние 30 лет, тогда в республике отдохнули более 1,5 миллиона туристов.